Verona-Brescia, cori razzisti contro Balotelli: vuole lasciare il campo

Cori razzisti all'indirizzo di Mario Balotelli durante Verona-Brescia: calcia il pallone in tribuna di rabbia e vuole lasciare il campo.

Ancora una volta il razzismo è tristemente protagonista negli stadi di . Questa volta è successo al Bentegodi, nella sfida tra e , e ha visto protagonista l'attaccante delle Rondinelle Mario Balotelli .

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Preso di mira dai tifosi di casa con isulti a sfondo razzista, Mario Balotelli ha sfogato la sua frustrazione calciando il pallone in tribuna con rabbia e provando a lasciare il campo, mentre intorno all'arbitro che ha fermato il gioco si è scatenato un parapiglia.

A calmarlo sono stati i compagni e gli avversari, che lo hanno abbracciato e gli hanno mostrato supporto nella situazione difficile, riportandolo alla calma. La partita è poi rimasta ferma per alcuni minuti, anche per permettere l'annuncio dello speaker del Bentegodi, ricoperto di fischi.

Miguel Veloso e Rrahmani sono andati sotto la curva del Verona nel tentativo di calmare gli animi dei tifosi, ma anche dopo la ripresa del gioco i fischi non si sono placati e sono continuati a ogni tocco di palla del numero 45 del Brescia.

Balotelli è rimasto in campo fino al fischio fiinale e ha anche segnato il goal del 2-1, che non è però servito per evitare la sconfitta in campo. Il nervosismo si è protratto anche nel post-partita della gara, con l'espulsione di Alessandro Matri.

Nel post-partita Eugenio Corini, allenatore del Brescia, è tornato sull'episodio affermando che Balotelli gli ha rivelato di aver sentito qualcosa.