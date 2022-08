Verona-Atalanta 0-1: solito mancino di Koopmeiners, la Dea espugna il Bentegodi

Un tiro dal limite del centrocampista olandese regala i tre punti alla formazione di Gasperini: Verona ancora a quota zero vittorie.

L'Atalanta vince anche a Verona e sale a quota 7 in Serie A grazie a una prestazione solida contro una formazione, quella di Cioffi, ancora in difficoltà dal punto di vista dei risultati, nonostante una buona prova.

Primo tempo da sbadigli: da segnalare una conclusione di Lasagna terminata di poco a lato e poco altro. Nella ripresa la gara di accende: al 50' erroraccio del Verona che lascia Koopmeiners liberissimo di agire e arrivare ai 20 metri, e soprattutto di scaricare il mancino che porta in vantaggio i nerazzurri.

La risposta dei gialloblù arriva al 63' quando Lazovic fa partire un missile terra-aria che si stampa sulla traversa della porta protetta da Musso. I cambi di Gasperini avvicinano l'Atalanta al goal per ben due volte con Ederson, all'esordio con la Dea, ma il risultato non cambia. Zero sconfitte per la formazione di Cioffi, seconda, invece, per l'Atalanta che sale in classifica.

Getty

La disperazione di Ederson, più volte vicino al raddoppio dell'Atalanta.

50': VERONA-ATALANTA 0-1, KOOPMEINERS | L'Atalanta riconquista il pallone e sviluppa un'azione in solitaria con Koopmeiners, liberissimo di avvicinarsi fino ai 20 metri e di scaricare un mancino sul quale Montipò non può arrivare.

Proteste del Verona dopo il goal di Koopmeiners per un contrasto a centrocampo tra Malinovskyi e Ceccherini, con l'Atalanta che ha riconquistato palla e poi sviluppato l'azione del vantaggio: scontro di gioco, Prontera fa proseguire.

VERONA-ATALANTA 0-1

MARCATORI: 50' Koopmeiners (A)

VERONA (3-5-2): Montipò 6; Coppola 5, Günter 5, Ceccherini 5 (65' Hien 6); Terracciano 5 (85' Doig 6), Tameze 5.5 (85' Cortinovis 6), Veloso 5 (52' Hongla 6), Ilic 6, Lazovic 6.5; Lasagna 6.5, Henry 5 (85' Djuric sv).

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 6; Toloi 6.5, Demiral 6.5, Okoli 6.5; Hateboer 6 (66' Zortea 6), De Roon 6, Koopmeiners 7, Soppy 5 (46 Ederson 6.5); Malinovskyi 6 (66' Boga 6), Lookman 5.5 (56' Muriel 6); Zapata 6.5 (89' Maehle sv).

Arbitro: Prontera

Ammoniti: Soppy, Gasperini, Koopmeiners, Malinovskyi, Ceccherini, Hien

Espulsi: -