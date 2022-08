Veretout lascia la Roma: nelle prossime ore accordo per il trasferimento al Marsiglia

Il centrocampista giallorosso dice addio alla formazione di José Mourinho: tra le cessioni vicina anche quella di Carles Perez.

L'avventura di Jordan Veretout alla Roma è praticamente agli sgoccioli: il centrocampista francese classe 1993 nelle prossime ore lascerà il club giallorosso, tornando in Francia.

Arrivato in Italia nel 2017 grazie alla Fiorentina, che lo ha prelevato dall'Aston Villa, Veretout si è poi trasferito nella capitale nel 2019, prima in prestito, quindi a titolo definitivo.

Con la Roma, in tre stagioni, ha raccolto 131 presenze e 22 reti, con il record del campionato 2020/21 di 10 goal: lo scorso anno, invece, 50 apparizioni totali tra Serie A, Coppa Italia e Conference League, subentrando in finale contro il Feyenoord e alzando il trofeo.

Nelle scorse settimane su di lui si è fatto avanti in maniera molto importante il Marsiglia di Igor Tudor che ha raggiunto l'intesa con il giocatore, in scadenza con i giallorossi nel 2024.

Nelle prossime ore sono in programma incontri decisivi tra la Roma e il club francese per stringere l'accordo per il trasferimento sulla base del prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

L'ultimo anno, tra l'altro, è stato assai complicato per Jordan Veretout a causa di diverse questioni extracalcistiche che ne hanno segnato anche il rendimento: cambiare aria, in questo senso, potrebbe essere positivo per il centrocampista.

Sul fronte cessioni la Roma continua a lavorare a quella di Carles Perez: l'ex attaccante del Barcellona sembra essere vicinissimo al ritorno in Spagna, al Celta Vigo.

Mosse fondamentali anche per accogliere nuove entrare, tra cui quella di Georginio Wijnaldum: l'olandese è atteso nelle prossime ore a Roma per sposare il progetto della formazione allenata da José Mourinho.