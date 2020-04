Ventola: "Gresko fece shopping dopo il 5 maggio, lo salvò la polizia"

Nicola Ventola svela un aneddoto su Vratislav Gresko: "Il giorno dopo il 5 maggio fece shopping in centro a Milano: ma come si fa?".

Quella del 5 maggio 2002 è ancora una ferita aperta per i tifosi dell' : il 4-2 inflitto dalla permise alla di effettuare il sorpasso sui nerazzurri proprio all'ultima giornata, fregiandosi del titolo di campione d' dopo un digiuno durato tre stagioni.

Il risultato dell'Olimpico maturò grazie ad un grossolano errore di Vratislav Gresko, allora terzino in forza all'Inter di Hector Cuper: un retropassaggio errato verso Toldo si trasformò in assist per Karel Poborsky, lesto a ribadire in rete il goal del momentaneo 2-2.

Lo slovacco divenne l'eroe al contrario del tifo interista che non gli risparmiò innumerevoli critiche, prima della cessione avvenuta in agosto al dove rimase poco più di quattro mesi senza lasciare tracce.

Un ex compagno di squadra di Gresko della stagione 2001/2002, Nicola Ventola, ha raccontato un episodio che vide protagonista l'esterno, accaduto proprio il giorno dopo quella partita maledetta. Queste le sue parole pronunciate nel corso di una diretta Instagram con Daniele Adani.

"Il giorno dopo quel famoso 5 maggio, Gresko se ne andò in centro a Milano per fare shopping. Lo salvò la polizia, altrimenti le avrebbe prese. Come si fa a fare shopping il 6 maggio?".

Ora Gresko ha completamente tagliato i ponti con il mondo del calcio: è proprietario e gestore di un teatro nella città in cui è cresciuto ma, probabilmente, tutt'ora ricorda il rischio corso all'indomani di una delle giornate più brutte della storia dell'Inter.