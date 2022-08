Da stella al Mondiale in Russia alla Serie B: il Venezia sull'ex Real Madrid Cheryshev

I Lagunari vicini a piazzare un altro colpo internazionale in entrata: è stato protagonista di un episodio inedito ai Blancos.

Per una manciata di minuti, interminabili, la Russia ha seriamente accarezzato l'idea di accedere alle semifinali del Mondiale disputato in casa, nel 2018. Un'impresa a un passo dalla realizzazione, quella che si stava compiendo allo Stadio olimpico Fisht di Sochi: poi i rigori e tutto ciò che è noto, con la qualificazione della rivelazione Croazia, che verrà battuta solo in finale dalla Francia.

Al 31' di quella gara, però, i tifosi russi si sono alzati in piedi: ci hanno creduto davvero. Dzyuba raccoglie palla e la restituisce all'ideatore di uno dei goal più iconici della Russia e della sua Nazionale: Denis Cheryshev, che avanza fino ai 20 metri e scaglia un mancino che Subasic guarda infilarsi in rete, in maniera magistrale. Con questo biglietto da visita il giocatore russo classe 1990 si presenta al Venezia, a un passo da ingaggiarlo.

Cheryshev, però, è molto più di quel goal: anche perché di reti, al Mondiale del 2018, ne metterà a segno 4 in tutto, 3 nelle prime 2 contro Arabia Saudita ed Egitto, a cui si aggiunge il rigore siglato agli ottavi, nella storica gara vinta contro la Spagna dopo i supplementari e i tiri dal dischetto. Che dire.

Ha anche vinto una Champions League, ma questa va spiegata bene: è la stagione 2015/16 e a guidare il Real Madrid, dall'inizio, c'è Rafa Benitez. A dicembre l'allenatore spagnolo manda in campo il giocatore russo contro il Cadiz in Copa del Rey: Cheryshev segna, i Blancos vincono, ma è tutto inutile.

Benitez, infatti, combina il pasticcio: il calciatore era squalificato. Incredibile, ma vero: Real Madrid eliminato. Con l'apertura della sessione di mercato passa in prestito al Valencia, ma la Champions vinta dai suoi ex compagni, guidati da Zinedine Zidane, subentrato a Rafa, è anche sua. In un certo senso.

Negli ultimi anni ha vestito anche la maglia del Villarreal: prima, tra il 2013 e il 2014, quella del Siviglia, con cui conquista l'Europa League, in prestito dal Real Madrid, che lo ha fatto crescere nella "Fabrica". Insomma: la sua carriera è nota. Da luglio, però, è svincolato, dopo la fine del contratto con il Valencia.

E adesso potrebbe presentarsi in Italia, al Venezia in Serie B, con un biglietto da visita comunque molto importante: quello di "eroe" dei Mondiali del 2018, in Russia, e di giocatore che, comunque, nonostante tutto, le sue soddisfazioni se l'è tolte. Con tecnica e perseveranza.