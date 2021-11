Problemi per Darmian: Inzaghi costretto al cambio al 71' di Venezia-Inter

Nell'ultimo periodo è stato uno dei più positivi tra i suoi compagni: avanti e indietro senza sosta, in campo, con la maglia nerazzurra addosso.

Per Matteo Darmian non è un brutto momento: almeno, non lo era fino alla sfida contro il Venezia al "Penzo". Perché durante la gara vinta dall'Inter per 0-2, grazie alla rete di Hakan Calhanoglu e al rigore realizzato da Lautaro Martinez, il laterale nerazzurro si è fatto male, lasciando il campo anticipatamente.

Intorno al 70' il laterale si è fermato, accasciandosi al suolo e richiamando l'attenzione della panchina: per lui un problema muscolare, tanto da far subito cenno di non voler continuare.

Al suo posto Simone Inzaghi ha inserito Denzel Dumfries: una notizia per nulla positiva per l'Inter, che in Darmian aveva trovato una vera e propria certezza sulla fascia destra.

Bisognerà naturalmente attendere il volgersi degli eventi e dei giorni prima di comprendere al meglio le condizioni del giocatore.