Van Dijk è già leggenda del Liverpool: "Orgoglioso di aver vinto la Goal 50"

Intervista esclusiva a Virgil van Dijk, vincitore della Goal 50: "Ora forse non capisco quanto stia succedendo, arriverà il momento in cui realizzerò"

"Forse è tempo che un difensore lo vinca". C'è un bagliore negli occhi di Virgil van Dijk mentre riceve il premio della Goal 50. Sa che questa è una situazione insolita, un risultato insolito. Non molti difensori hanno la meglio su Cristiano Ronaldo. Non molti difensori superano Lionel Messi, Sadio Mané, Mohamed Salah o Kylian Mbappé.

Non molti, tuttavia, sono come Van Dijk. L'olandese è al campo di allenamento Melwood, casa del , per ricevere il premio come miglior giocatore della Goal 50, giunta alla 12esima edizione. È il primo giocatore del Liverpool a vincerlo, il primo difensore, solo il secondo giocatore della Premier League e solo il secondo giocatore olandese.

"Sono molto orgoglioso" dice Van Dijk, esaminando il suo trofeo d'argento. "È bello essere nell'albo d'oro con tutti questi grandi giocatori". Ovviamente Van Dijk si sta abituando a questo tipo di riconoscimento. Ad aprile, è stato nominato Player of the Year della Premier, mentre ad agosto ha vinto il premio UEFA Men's Player of the Year superando Messi e Ronaldo. È, al momento in cui scrivo, il favorito per vincere il Pallone d'Oro prima che anche l'anno sia finito.

È fortissimo, riesce stare a fianco, o anche sopra di due dei più grandi giocatori di tutti i tempi. È forte a tal punto da essere considerato il migliore del mondo. Campione d'Europa, capitano del suo paese, giocatore rispettato e ammirato in tutto il mondo.

"Forse ora non capisco davvero quanto stia succedendo", sorride, quando gli viene chiesto di far fronte a tale adulazione. "Arriva, sto solo assorbendo tutto". Fa una pausa per un secondo. "Ci sarà sicuramente un momento in cui realizzerò cosa sta succedendo".

La modestia di Van Dijk è accattivante. Parla della sua squadra, di come i premi individuali non siano possibili senza risultati collettivi. È fiducioso, ma non gli piace parlare da solo.

Quindi, mentre Van Dijk si siede per la sua intervista esclusiva a Goal, un certo numero di clip viene riprodotto sullo schermo sopra di lui; fantasmi del Natale passato, figure che hanno contribuito a plasmare la sua carriera, da "un lento terzino destro" - parole sue - a Groningen, fino a Rolls Royce dei centrali con , e Liverpool.

"È il migliore al mondo", afferma il tecnico del Celtic, Neil Lennon, sorridendo. Lennon è stato il manager che ha portato Van Dijk nel Regno Unito dal Groningen nel 2013 e ricorda la sua prima partita contro il Carlisle. Già allora sapeva che era un vincente. Van Dijk avrebbe trascorso due stagioni a Glasgow, collezionando 115 presenze e vincendo due titoli.

"Che tempi al Celtic", sorride mentre un messaggio di Scott Brown, il capitano Hoops, viene riprodotto sullo schermo. Brown e Van Dijk sono diventati amici intimi a Parkhead, dove l'olandese ha imparato l'importanza di una mentalità vincente, di non accontentarsi mai.

"Ho dovuto capirlo", afferma Van Dijk. "Ogni partita che giocavamo, tutti si aspettavano che vincessimo. Il più delle volte avevamo il 60% di possesso palla e stavamo solo ad attaccare tutto il tempo. Era qualcosa che non avevo mai sperimentato nella mia precedente carriera".

Lennon ricorda di essersi chiesto "dov'è il trucco?" dopo che la sua squadra di scouting gli aveva portato una raccolta di 15 minuti delle migliori giocate di Van Dijk a Groningen. L'Ulsterman non riesce ancora a credere che i club più grandi d'Europa l'abbiano snobbato.

"Immediatamente ho pensato a Rio Ferdinand", dice, anche se continua a rivelare che, a poche settimane dal suo arrivo, a Van Dijk è stato chiesto se avesse mai preso in considerazione di giocare a centrocampo. "Era abbastanza bravo", aggiunge Lennon. Van Dijk, tuttavia era un difensore centrale, niente di più.

Nel 2015, era tempo di passare alla Premier League, 14 milioni al Celtic e approdo al Southampton. Sotto il connazionale Koeman. "È sempre stato un mio sogno giocare in Premier League", afferma Van Dijk, guardando un filmato in cui Koeman si riferisce a lui come "il re".

Van Dijk aveva conosciuto il padre di Koeman, Martin, a Groningen. Ronald, dice, fu un grande fattore nella sua decisione di unirsi al Southampton. "Era il momento giusto, e penso che fosse anche il club giusto al momento" spiega. "La rosa era eccezionale, e ovviamente il manager ha svolto un ruolo importante nella mia decisione di approdare al Southampton. Ho imparato così tanto, ho fatto enormi passi in avanti e sarò sempre grato per il mio tempo lì".

Jay Rodriguez, compagno di squadra al St Mary’s, ricorda il debutto di Van Dijk’s contro il . "Lo conoscevo già" ha evidenziato l'attaccante del a Goal. "Ho detto ai miei compagni che il ragazzo poteva giocare ovunque essendo un top player. Potrebbe giocare in ogni posizione ed essere il migliore, che talento"

La reputazione di Van Dijk è salita alle stelle sulla costa meridionale. Fu il giocatore migliore del Southampton nella sua stagione di debutto, aiutandolo a raggiungere la finale di Coppa di Lega nel suo secondo anno. Quando arrivò l'estate del 2017, i grandi club si erano svegliati. Liverpool, , e battagliavano per lui.

Alla fine, è stato il Liverpool a vincere la corsa, anche se solo dopo alcuni mesi difficili in cui i rapporti col Southampton sono precipitati prima di essere ricostruiti. Van Dijk ha chiarito che Anfield era il posto dove voleva essere e, alla fine, ha ottenuto che i Reds pagassero una cifra record.

"Ho preso la decisione basandomi su molte cose" afferma Van Dijk. "Quello che sento dentro è sempre la cosa più importante, e la sensazione che ho avuto da Liverpool è stata molto buona dal primo secondo in cui ho sentito che erano interessati".

"Anche gli altri club che erano interessati, ero decisamente felice e lusingato, ma il Liverpool era il più forte in molteplici fattori. L'allenatore, i giocatori, il sistema con cui giochiamo, i tifosi, la cultura del club, l'intera sensazione che tutti hanno qui e il modo in cui pianifichiamo il futuro".

“È stato sempre importante per me far parte dei prossimi anni. Sono qui da quasi due anni e finora, tutto bene. Sono solo felice e contento di aver preso la decisione di venire qui".

'Finora, tutto bene' riassume poco la realtà. Dall'arrivo di Van Dijk, il Liverpool è passato da una buona squadra ad una brillante.

Ci sono state due finali di , una stagione da record della Premier League - sebbene senza il glorioso finale - e un inizio brillante in questa. Il titolo di Premier, sfuggente dal 1990, non è mai stato così vicino.

"Me l'aspettavo?" dice Van Dijk. "Non mi aspettavo che fosse com'è adesso, no. Ma non l'ho dato per scontato. Voglio solo andare avanti".

I video clip continuano ad arrivare. Messaggi di Rodriguez, degli attuali compagni di squadra Trent Alexander-Arnold e Gini Wijnaldum. Una clip di Klopp che parla in modo brillante del suo numero 4.

Un pezzo del video, tuttavia, mette in evidenza l'emozione. A Van Dijk viene mostrato un filmato di Jamie Webster, il musicista Liverpudlian, che si esibisce di fronte a 50mila Reds nella Plaza Mayor di Madrid, il giorno della finale di Champions League a giugno. La canzone che canta è quella di Van Dijk.

“Che canzone!” dice Van Dijk con i suoi occhi luccicanti. “Che video, in realtà! Un paio di membri della mia famiglia erano lì, in mezzo a quella folla”.

“Ho visto il video dopo pranzo [in vista della finale]. Di solito andiamo a dormire, ma quella volta non ci sono riuscito. Ero così eccitato, volevo solo uscire!”

“Ero pronto, volevo andare là fuori, prendere il trofeo e festeggiare con loro. Sono molto orgoglioso di quella canzone e quel video mi fa decisamente venire i brividi. È semplicemente eccezionale, un qualcosa di straordinario”.

Van Dijk ricorda il momento in cui ha capito di essere campione d’Europa. Ricorda il tiro di Divock Origi che diventando goal ha di fatto regalato la vittoria al Liverpool contro il al Wanda Metropolitano.

“E’ questo il momento che mi viene in mente”, sorride. “Sapevo che era fatta e mi sono disteso a terra. Il momento del fischio finale è quello che certifica ciò che già sai, avevo gli occhi pieni di lacrime di gioia”.

“E’ stato tutto frutto del nostro duro lavoro. Molti dei ragazzi che sono in squadra non hanno avuto un percorso semplice. Alcuni di loro devono lavorare tanto per essere ciò che sono, penso ad esempio a Robbo [Andy Robertson]. E’ incredibile vedere da dove viene e dove è arrivato”.

“Questa cosa dovrebbe essere d’esempio per i bimbi che ce la stanno mettendo tutta, perché non sai mai cosa può riservare il futuro”.

Le sensazioni di Van Dijk, Robertson e tutti gli agli ragazzi della rosa erano ovviamente state molto diverse un anno prima, quando ad imporsi in finale fu il . Un’esperienza dura, ma che è stata utile per quello che sarebbe successo dodici mesi dopo.

“Prima della finale di Madrid volevo un’unica cosa: non tornare in campo per ritirare la medaglia d’argento”, ha affermato Van Dijk. “Quella è la peggiore sensazione che si possa vivere”.

“Prima della partita col Tottenham ci ho pensato, dovevamo farcela, dovevamo vincere in ogni modo quel trofeo. Il fatto di esserci riusciti è una cosa che non dimenticheremo mai. Non sono molti i giocatori che nella loro carriera possono vincere un Champions League, noi l’abbiamo fatto e credo che saremo per sempre ricordati come parte della storia del Liverpool”.

Ha ragione. Bisogna solo andare una volta ad Anfield per sentire cosa pensano i tifosi del Liverpool dei loro eroi. La canzone per Van Dijk è molto popolare, ma Robertson, Wijnaldum, Firmino, Mané, Salah, tutti hanno la loro. “Sono orgoglioso, sì!”, sorride Van Dijk. “Questa è l’unica cosa che posso dire”.

“Sono orgoglioso del fatto che con le qualità che abbiamo possiamo rendere felici così tante persone, a volte forse le facciamo anche arrabbiare. È una cosa che mi diverte. Noi come giocatori l’unica cosa che possiamo fare è dare tutto sul campo ed è poi quello che i tifosi fanno per noi”.

E l’allenatore? Che dire dell’uomo che tanto ha spinto per il suo approdo al Liverpool, il tecnico che ha portato i Reds sul tetto del mondo grazie al suo acume tattico, ma anche grazie al modo di gestire lo spogliatoio? Che dire di Jurgen Klopp? “Ho sicuramente un legame speciale con lui”, afferma Van Dijk. “Gli sarò per sempre grato, è stato lui a volermi qui”.

“E’ un manager fantastico, è completo, ha una visione chiara. La sua capacità di gestire i giocatori è incredibile. Per lui è una cosa istintiva, dice sempre le cose giuste. Oggi filosofia del club, dello staff, dei giocatori, è un tutt’uno. Penso che sia una cosa importate per una squadra di calcio e speriamo di poter ottenere sempre più cose insieme”.

I segnali sembrano buoni, da questo punto di vista. Il Liverpool è primo in Premier League e sta andando bene anche in Europa. La squadra di Klopp sembra essere realmente in un grande momento. Il contratto di Van Dijk dovrà presto essere allungato. Si è preso il suo tempo per arrivare in cima, ma la sua ascesa non sorprende chi l’ha visto da vicino.

“Al momento non esiste un giocatore migliore al mondo”, afferma Scott Brown. Jay Rodriguez non ha dubbi: “Era destinato a fare questo”. Pieter Huistra, che l’ha fatto esordire da protagonista a Groningen, è convinto del fatto che i suoi successi siano stati fondamentali per la rinascita del calcio olandese.

Lennon, nel frattempo, va ancora oltre. “Penso che diventerà uno dei più grandi di tutti i tempi”, afferma.

Ci può essere un complimento più grande di questo? Non male per uno che è ‘solo’ un difensore.