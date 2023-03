Valentin Carboni convocato dall'Argentina: Scaloni sceglie anche l'interista

Il classe 2005, schierato da Simone Inzaghi in qualche occasione durante il 2022/2023, è stato convocato dall'Argentina Campione del Mondo.

Lionel Scaloni ha diramato la lista dei primi giocatori convocati post Mondiale vinto. Il commissario tecnico dell'Argentina, reduce dal trionfo come miglior allenatore al mondo nei premi The Best, ha selezionato 26 connazionali per le amichevoli contro Panama e Curacao.

Tra le novità c'è anche Valentin Carboni, classe 2005 dell'Inter già selezionato da Scaloni in precedenza, ma solamente per uno stage pre-Mondiali. Ora, invece, per il centrocampista argentina arriva la prima vera chiamata, in cui potrebbe esordire nella Nazionale maggiore.

Fratello di Franco (che ai microfoni di GOAL ha raccontato i primi passi a vedere il padre Ezequiel, ex giocatore del Catania), attualmente al Monza dopo aver lasciato il Cagliari, Valentin ha esordito in Champions contro il Bayern Monaco nella fase a gironi terminata prima dei Mondiali, ma ha anche disputato una manciata di minuti in Serie A.

La convocazione di Carboni arriva in vista dei 18 anni del prossimo 5 marzo. Arrivato all'Inter proprio dal Catania, vecchia squadra del padre (in terra isolana tra il 2008 e il 2011), ha vinto in nerazzurro Campionato Primavera e Supercoppa Italiana.

Al pari di Carboni sono stati selezionati per le due amichevoli anche altri volti nuovi: in particolare Alejandro Garnacho, Lautaro Blanco, Máximo Perrone, Facundo Buonanotte ed Emiliano Buendía.

Per il resto Scaloni ha selezionato gli eroi del Qatar, che prenderanno parte alle amichevoli del 23 e del 28 marzo: dentro dunque Lautaro Martinez, Dybala e Paredes relativamente ai giocatori di Serie A, così come Angel Di Maria e Nehuen Perez.

Si incontreranno nuovamente dopo aver fatto la storia i vari Alvarez, Emiliano Martinez e Leo Messi, di nuovo tutti insieme a Buenos Aires a metà marzo per preparare le amichevoli e cominciare a lavorare in vista del prossimo grande obiettivo: la Copa America 2024.