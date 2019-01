Valencia, rottura totale tra Batshuayi e Marcelino: "La pazienza è finita"

Dopo la sostituzione all'intervallo contro il Gijon, l'avventura di Batshuayi a Valencia sembra alla fine. Marcelino duro: "La pazienza è finita".

I tempi di Dortmund sembrano già lontani anni luce per Michy Batshsuayi. Dai goal a raffica nei sei mesi in giallonero, l'attaccante belga è passato a vivere una stagione complcatissima a Valencia. E la sua avventura sembra sempre più vicina a terminare in anticipo: con l'allenatore Marcelino è rottura totale.

Nell'andata degli ottavi di finale di Copa del Rey contro lo Sporting Gijon, l'attaccante belga di proprietà del Chelsea è partito titolare, ma è stato sostituito dopo 45 minuti di gioco. Una situazione che si era già verificata nella partita di Liga contro l'Athletic al San Mamés nello scorso ottobre.

A fine partita Marcelino non ha usato parole leggere per riferirsi all'attaccante belga, che in 23 presenze stagionali ha collezionato più ammonizioni, 4, che goal segnati, 3.

"Con qualcuno la pazienza è finita, abbiamo bisogno di nuovi giocatori in attacco". L'articolo prosegue qui sotto

Batshuayi ha giocato un primo tempo indolente e pieno di errori, tra cui quella che Marcelino ha definito l'occasione (mancata) più chiara mai vista in sei mesi di calcio. Da lì la sostituzione con Rodrigo e la rottura ormai totale.

Don't worry Chelsea fans. You could recall Michy Batshuayi to replace Alvaro Morata. Er, actually scratch that...pic.twitter.com/56ExJxVOQg — James Gray (@jamestingray) 9 gennaio 2019

L'ultimo goal in Liga di Batshuayi, nonostante 15 presenze, spesso da subentrato, risale allo scorso settembre. Il belga potrebbe tornare presto sul mercato e diventare un'occasione: i suoi giorni a Valencia sembrano sempre più agli sgoccioli.