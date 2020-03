Valencia-Atalanta 3-4: Ilicic da sogno, 'Dea' ai quarti

Grazie ad un poker di Ilicic l'Atalanta espugna il 'Mestalla' e approda ai quarti di Champions League: momento storico per i nerazzurri.

Serata di goal ed emozioni al 'Mestalla' nonostante l'assenza del pubblico: e danno vita ad un incontro divertente che spedisce la 'Dea' ai quarti di , difeso il largo vantaggio ottenuto all'andata. Ilicic mattatore con un poker storico.

4 - Prima di Josip Iličić, l'ultimo giocatore a segnare quattro gol in un match di Champions League con una squadra italiana è stato Andriy Shevchenko, nel novembre 2005 contro il Fenerbahçe, con il . Mozzafiato.#ValenciaAtalanta — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 10, 2020

Ai nerazzurri bastano tre minuti per passare in vantaggio: finta di Ilicic su Diakhaby che lo aggancia in area, rigore sacrosanto trasformato dallo sloveno con un tiro centrale. La risposta degli spagnoli è affidata a Rodrigo, il cui tentativo dalla distanza è respinto da Sportiello. La reazione d'orgoglio del Valencia si concretizza con il goal del pari: Palomino non controlla il pallone, Gameiro ne approfitta e da pochi passi timbra il cartellino.

Per Diakhaby la serata è da horror: intervento insensato col braccio che vale il secondo penalty di serata per l'Atalanta, capitalizzato al meglio da Ilicic che stavolta spiazza Cillessen.

Celades sostituisce Diakhaby all'intervallo con Guedes: è un Valencia a trazione anteriore che, dopo la traversa colpita da Freuler, alza la testa e dapprima fa 2-2 con un'incornata di Gameiro, poi trova addirittura il sorpasso con un pallonetto di Ferran Torres, imbeccato alla perfezione da Dani Parejo.

Ma questo pazzo match non è mica finito qui: Ilicic si mette in proprio e con un rasoterra mancino ristabilisce la parità. C'è spazio anche per un'altra gemma: stavolta con un sinistro a giro scoccato dall'interno dell'area che incenerisce Cillessen e manda in paradiso una 'Dea' sempre più strabiliante.

IL TABELLINO

VALENCIA-ATALANTA 3-4

Marcatori: 3' rig., 43' rig., 71', 82' Ilicic (A), 21', 51' Gameiro (V), 67' Ferran Torres (V)

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Wass, Coquelin (74' Cheryshev), Diakhaby (46' Guedes), Gayá; Soler, Dani Parejo, Kondogbia, Ferran Torres; Rodrigo (79' Florenzi), Gameiro. All. Celades

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Caldara, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon (45' Zapata), Gosens; Pasalic (83' Tameze), Gomez (78' Malinovskyi); Ilicic. All. Gasperini

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania)

Ammoniti: Coquelin (V), Diakhaby (V), Kondogbia (V), Wass (V), Freuler (A)

Espulsi: nessuno