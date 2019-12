United-Everton, Kean entra e viene sostituito dopo 18'

Si tratta quasi di una umiliazione per Moise Kean, mandato in campo al 70' e sostituito all'88' contro il Manchester United.

Continua il pessimo momento di Moise Kean con la maglia dell'. L'ex attaccante della , se possibile, sta vivendo un periodo ancora peggiore da quando sulla panchina della squadra siede Duncan Ferguson e non più Silva.

Oggi, nella sfida contro il (alla fine pareggiata per uno a uno), Moise Kean è stato mandato in campo da Ferguson al 70'. Ma dopo soltanto 18', l'allenatore dell' ha richiamato in panchina l'attaccante italiano, visibilmente triste e contrariato per questa scelta.

Frosty reception from Moise Kean...❄😳



The substitute is subbed himself as Duncan Ferguson makes a big call! pic.twitter.com/3Y4qylA0eq — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 15, 2019

Nel post-partita Duncan Ferguson ha anche spiegato la scelta bizzarra, con una motivazione che non sempre viene dichiarata così dagli allenatori.

"Avevo bisogno di perdere tempo e di rompere il ritmo del gioco in quel momento della partita. Non c'è nulla di personale, dovevo togliere un attaccante, non c'entra la sua prestazione".

Ricordiamo che Moise Kean fino a questo momento non ha ancora segnato un solo goal in Premier League. Non è un titolare dell'Everton e a gennaio potrebbe cambiare squadra per ritrovare smalto e fortuna.