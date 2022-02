La promessa non mantenuta di Umar Sadiq: dall'esordio alla Roma alla Segunda Division

È nata una stella. O meglio, così sembrava. Quando fece il suo esordio con la Roma, Umar Sadiq era poco più che un ragazzino.

I giallorossi vivevano un momento complicato, con Rudi Garcia arrivato praticamente al capolinea della sua esperienza nella capitale.

Mentre la prima squadra affannava, la Primavera di Alberto De Rossi vedeva emergere tra i suoi protagonisti un giovane attaccante nigeriano. Esile e longilineo, il ragazzo arrivato qualche mese prima dallo Spezia dimostra subito una grande confidenza con il goal.

Un rendimento che spinse Rudi Garcia a convocarlo e farlo esordire con i grandi bruciando le tappe nel dicembre del 2015.

Nel buio del tunnel nel quale era intrappolato, il tecnico francese trovò nel giovanissimo attaccante nigeriano uno spiraglio di luce.

E Sadiq ripagò la fiducia riposta in lui. Ci mise solo tre partite a segnare il suo primo goal tra i professionisti. Il 20 dicembre, una Roma ancora frastornata dalla clamorosa eliminazione ai rigori contro lo Spezia in Coppa Italia, ospitava il Genoa.

Una squadra possibilmente messa ancora peggio dei giallorossi. A sbloccare le marcature è Florenzi nel primo tempo. Ma la partita resta in bilico fino all'ultimo minuto. A regalare un Natale sereno ai romanisti ci pensa questo strano ragazzetto mandato in campo a una manciata di minuti dal fischio finale.

Su un cross di William Vainqueur - uno dei tanti Carneadi della Serie A - Sadiq sbuca alle spalle della difesa del Grifone e di testa batte Perin per il raddoppio.

A Roma si inizia a parlare di lui come valida alternativa a Edin Dzeko, rivelatosi fino a quel momento un flop di mercato come pochi in relazione alle aspettative generate al momento del suo acquisto.

Il sorpasso sul bosniaco sembra avvenire al rientro dalla pausa natalizia. Con Dzeko squalificato dopo al rosso rimediato con il Genoa per un colorito "Fuck off" all'arbitro Gervasoni, Sadiq va in campo del primo minuto al Bentegodi.

E il nigeriano segna ancora, impiegando soltanto 7 minuti di gioco per timbrare il cartellino dei marcatori. Sembra l'inizio di una carriera di primo livello, ma le cose vanno diversamente.

Sadiq paga il cambio di allenatore, con Luciano Spalletti che inizia la sua opera di trasformazione e riconversione di Dzeko da bidone a centravanti di primissimo livello.

Il nigeriano torna dunque tra le fila della Primavera, vincendo il campionato di categoria pur venendo squalificato per sei turni per via di una gomitata rifilata a un avversario nel derby contro la Lazio.

Nel 2016 Sadiq si trasferisce in prestito prima al Bologna e poi al Torino, ma da quel momento la sua carriera prende una piega piuttosto strana, costellata di momenti difficili e pochissimi goal.

Si susseguono una serie di esperienze deludenti. Da Breda a Perugia, passando per Glasgow, l'Erasmus calcistico intrapreso dall'attaccante arricchisce solamente la sua collezione di maglie.

Quando sembra tutto finito, nel 2019 arriva il guizzo. A Belgrado, con la maglia del Partizan, Sadiq vive due stagioni da semi-protagonista con 23 reti in 52 presenze. Un ruolino di marcia che mancava dai tempi in cui era un Primavera.

La definitiva rinascita di Sadiq la sancisce il passaggio all'Almeria. In Segunda Division l'ex Roma si impone come titolare fisso ed è uno dei migliori profili del campionato. L'anno scorso ha segnato 20 goal. Certo è pur sempre la seconda categoria spagnola. Ma piuttosto che niente è meglio piuttosto.

A 25 anni, Sadiq le chance di imporsi nuovamente come un profilo di livello ci sono ancora. Ma il tempo stringe.