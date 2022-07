Fred segna e scoppia in lacrime: 199° goal con il Fluminense, tra una settimana si ritira

L'attaccante brasiliano scoppia in lacrime dopo il goal al Corinthians: entrato all'83', segna al 91'. Tra una settimana si ritirerà dal calcio.

E' stata una notte semplicemente indimenticabile per Fred e per tutto il popolo del Fluminense. L'attaccante brasiliano, che si ritirerà dal calcio giocato tra una settimana, ha illuminato la sfida del Maracanà contro il Corinthians segnando il goal numero 199 con la casacca 'Tricolor'.

L'attaccante classe 1983, infatti, è entrato in campo sul risultato di 3-0 in favore dei padroni di casa, avanti grazie alle reti di Manoel e alla doppietta di German Cano. Dopo aver avviato le fasi di riscaldamento attorno al quarto d'ora finale, l'ex centravanti del Lione ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco all'83', acclamato a gran voce dai suoi sostenitori.

E il resto è storia. Sette minuti più recupero si sono rivelati più che sufficienti per griffare la notte trionfale del Flu: al 91', infatti, su incursione di Martinelli, Fred ha segnato il goal del definitivo 4-0 con un gran destro di prima intenzione che ha superato imparabilmente Cassio.

E' il tripudio. Sugli spalti esplode il delirio, mentre i compagni - sia in campo che quelli dalla panchina - corrono ad abbracciare Fred in lacrime e visibilmente emozionato.

Tra una settimana, l'atto finale sempre al Maracanà contro il Cearà. Per quella che si preannuncia come un'altra notte da brividi. L'ultima con i colori della Fluminense per uno dei calciatori più iconici del club carioca.