Dall'ufficialità al mancato tesseramento: salta il trasferimento di Normann al Lecce

Annunciato nelle scorse ore come nuovo giocatore dei salentini, Mathias Normann sarà di comune accordo ancora del Rostov.

Il calciomercato non smette di stupire, e non solo per i colpi a sorpresa: succede, ad esempio, che un giocatore venga acquistato da un club che lo annuncia come nuovo innesto, salvo poi non completare il trasferimento, per diverse ragioni.

E' il caso di Mathias Normann, centrocampista norvegese che nelle scorse ore è stato ufficializzato come nuovo giocatore del Lecce.

"L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mathias Normann dal Rostov. Il centrocampista norvegese classe '96 sarà in serata a Lecce per sottoporsi alle visite mediche".

Tutto regolare, insomma, con tanto di ipotesi relative al possibile inserimento nel 4-3-3 al posto di Gonzalez: non succederà mai.

Nella giornata di oggi il Lecce ha infatti diramato un comunicato in cui ha comunicato il mancato tesseramento del norvegese classe 1996, che dunque tornerà alla base.

"L'U.S. Lecce comunica che, a causa del protrarsi della procedura relativa al tesseramento del calciatore Mathias Normann, ha deciso, di comune accordo con l'atleta, di interrompere in via definitiva l'iter finalizzato all'acquisizione delle prestazioni sportive".

Il giocatore, di proprietà del Rostov, nella passata stagione ha giocato in Premier League, al Norwich, facendosi notare: cresciuto nel Bodo/Glimt, ha avuto anche esperienze al Brighton e al Molde.

Non arriverà, almeno per il momento, per lui quella in Italia, che sembrava essere iniziata con il comunicato del Lecce e che è appena terminata ancor prima di partire. L'ultima sorpresa del calciomercato.