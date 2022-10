Il Bayer Leverkusen cambia allenatore: esonerato Seoane, panchina a Xabi Alonso

Il club tedesco comunica con una nota singola l'esonero del proprio tecnico e la nomina dello spagnolo ex Real Sociedad B.

Un doppio annuncio a sorpresa, quello che il Bayer Leverkusen ha diffuso nel corso del pomeriggio, dopo le tante voci sul futuro della guida tecnica.

Il club tedesco ha reso noto l'esonero di Gerardo Seoane e, di conseguenza e contestualmente, la nomina di Xabi Alonso come allenatore della prima squadra.

"Il Bayer e Gerardo Seoane si separano. Il Campione del Mondo e d'Europa Xabi Alonso diventa il nuovo allenatore".

La decisione è arrivata dopo il ko del Leverkusen in casa del Porto nell'ultimo turno di Champions League, che ha fatto scivolare i tedeschi a -6 dal Club Brugge capolista.

Seoane, tra l'altro, si era detto abbastanza fiducioso alla vigilia del match contro i Dragoes, intervenendo in conferenza stampa.

"La società ha dimostrato di avere fiducia in me: sono concentrato sul mio lavoro".

Non è bastato, a quanto pare, tant'è che si è parlato subito di Xabi Alonso come possibile sostituto. Per l'ex centrocampista di Liverpool e Real Madrid si tratta della seconda esperienza in carriera dopo quella alla Real Sociedad B tra il 2019 e il 2022, in Segunda Division B.

"Conosco il Leverkusen da quando giocavo in Germania: ha sempre avuto grandi calciatori e vedo molta qualità anche in questa rosa. Nonostante la situazione difficile già dai primi colloqui la società mi ha reso chiari gli obiettivi", ha spiegato lo spagnolo al sito ufficiale.

Per Xabi Alonso si tratta di un ritorno in Germania dopo quello da giocatore: tra il 2014 e il 2017 ha infatti indossato la maglia del Bayern Monaco, fino al termine della sua carriera.