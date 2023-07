Ufficiale, la Triestina è americana: è stata ceduta a LBK Capital

Il fondo statunitense ha acquisito il 100% delle quote della Triestina da Atlas Consulting: "Raggiungere ottimi risultati negli anni a venire".

La Triestina diventa a stelle e strisce. La società giuliana ha ufficialmente confermato, per mezzo di un comunicato pubblicato sul proprio sito, di essere passata nelle mani di LBK Capital, fondo americano.

"Atlas Consulting S.R.L. - si legge - annuncia di aver finalizzato la cessione del 100% delle azioni della U.S. Triestina Calcio 1918 a favore di LBK Triestina Holdings, una società controllata da LBK Capital.

In qualità di nuova proprietà della Triestina, LBK darà la massima priorità agli investimenti in tutti gli ambiti al fine di promuovere gli interessi sportivi e commerciali del club, con l’obiettivo di costruire sulla base della sua storia, della passione dei tifosi e del coinvolgimento attivo della comunità.

Nel settore sportivo, Alex Menta sarà il Direttore Generale, sovrintendendo alla gestione operativa e allo sviluppo del club. Menta arriva alla Triestina dal Venezia FC, dove è stato determinante nella sua promozione in Serie A dopo 19 anni di assenza, pur operando con il secondo budget più basso della Serie B".

Queste sono invece le prime dichiarazioni di Benjamin Rosenzweig, dirigente di LBK e futuro presidente della Triestina:

"Sono onorato di avere il privilegio di diventare Presidente di un club storico e prestigioso come la Triestina. Credo che la città di Trieste abbia tutte le caratteristiche necessarie per sostenere un club sportivo fiorente, come meritano i suoi fedeli e appassionati tifosi. Collaboreremo con un team dirigenziale eccellente e ci impegneremo a sostenerlo con le risorse finanziarie e operative necessarie per raggiungere ottimi risultati negli anni a venire. La nostra visione condivisa per il club è fondata sulla creazione di una solida base su cui possiamo costruire un successo sostenibile a lungo termine".

Ufficialmente in mani statunitensi, la Triestina ripartirà per l'ennesima stagione dalla Serie C dopo le delusioni della scorsa annata: la formazione alabardata ha chiuso al penultimo posto il girone A, a +1 dall'ultima posizione, salvandosi dopo i playout contro il Sangiuliano.