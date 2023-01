Traoré lascia la Serie A: ufficiale il suo trasferimento al Bournemouth

L'ivoriano classe 2000 va a giocare in Premier League, dopo anni di crescita tra Empoli e Sassuolo in Italia.

Alla fine sì, il Bournemouth pesca in Italia, in Serie A: ma no, non prende Nicolò Zaniolo. Il club inglese ha completato l'acquisto di Hamed Traoré dal Sassuolo.

L'attaccante ivoriano è cresciuto calcisticamente nel nostro Paese, vestendo le maglie di Empoli e Sassuolo, nel corso degli anni, raccogliendo in totale 140 presenze in massima serie, con 18 reti all'attivo.

Si tratta di un dato impressionante, comunque, se si tiene conto dell'età: Traoré è un classe 2000, e questo gli permetterà ancora di crescere.

Lo farà al Bournemouth, che ha annunciato il suo arrivo sui propri canali social: lo farà, in breve, in Premier League.

L'affare complessivo è stato chiuso a circa 30 milioni di euro: gli stessi che il Bournemouth avrebbe investito si Zaniolo.