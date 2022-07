Il Chelsea mette le "ali": ufficiale l'acquisto di Sterling dal Manchester City

I Blues rafforzano il reparto offensivo consegnando a Tuchel l'esterno d'attacco inglese, che ha firmato un contratto di cinque anni.

Di questi tempi dalle parti di Stamford Bridge tutte le ipotesi di mercato sembrano destinate a concretizzarsi, in un modo o nell'altro: quella relativa a Raheem Sterling non fa eccezione.

Da quando l'esterno d'attacco inglese è stato accostato ai Blues, in maniera in un primo momento anche incredibile, il Chelsea ha compiuto passi in avanti decisivi, fino al raggiungimento dell'intesa con il Manchester City per il suo trasferimento.

Accordo che, adesso, è ufficiale: Sterling è un nuovo giocatore dei Blues, a titolo definitivo, chiudendo un'operazione di mercato tra le più importanti dall'apertura di questa sessione estiva.

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Chelsea, Sterling ha affidato al sito le prime dichiarazioni da giocatore dei Blues.

"Ovviamente ho ottenuto molto nella mia carriera finora, ma c'è ancora molto da fare e non vedo l'ora di farlo con la maglia del Chelsea, sotto la gestione di Thomas".

Ritorna a Londra, casa sua: lui che ha iniziato nelle giovanili del QPR, prima di trasferirsi al Liverpool: nel 2015, poi, il passaggio al Manchester City con cui ha conquistato una lista praticamente infinita di titoli.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Chelsea ha chiuso un affare che si aggira sui 55 milioni di euro, sfruttando anche la scadenza del contratto di Sterling con il City, fino a qualche ora fa fissata per il giugno del 2023.

Pilastro dell'Inghilterra di Gareth Southgate, da diversi anni ha messo da parte l'etichetta di bad boy per indossare quella di giocatore solido ed efficace: quanto fa al caso per il gioco verticale di Thomas Tuchel.

"Londra è casa mia, dove tutto è iniziato, ed è incredibile che ora abbia l'opportunità di giocare di fronte ad amici e familiari settimana dopo settimana a Stamford Bridge. Non vedo l'ora di incontrare presto i tifosi e di iniziare”.