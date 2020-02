Ufficiale, la SPAL esonera Semplici: Di Biagio pronto a subentrare

Il ko col Sassuolo è fatale a Leonardo Semplici, che lascia la panchina della SPAL. Il suo posto sarà preso da Gigi Di Biagio.

La storia d'amore, una storia d'amore lunga ed appassionata, è finita: le strade di Leonardo Semplici e della si separano. Fatale all'allenatore fiorentino la tremenda sconfitta casalinga nel derby contro il : all'indomani, la società ferrarese ha deciso di esonerarlo assieme al suo staff.

"S.P.A.L. srl comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici, contestualmente al secondo allenatore Andrea Consumi, al preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e ai collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini. L'articolo prosegue qui sotto Altre squadre La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni, risultati che hanno permesso di raggiungere grandi traguardi e riportare la SPAL in dopo 49 anni".

Semplici lascia la SPAL dopo sei anni: arrivato a Ferrara nel 2014, ha centrato una doppia promozione dalla C alla A dal 2016 al 2017. Ma nel conto vanno aggiunte anche le due salvezze ottenute nella massima serie. Quest'anno, le cose non hanno invece funzionato: appena 15 i punti dopo 23 giornate.

Il sostituto di Semplici, come emerso nella giornata di ieri, sarà Luigi Di Biagio. L'ex selezionatore dell'Under 21 si appresta dunque a prendere per la prima volta le redini di un club. Sarà il suo esordio in Serie A.