Rodrigo Ely riparte dalla Seconda Divisione spagnola: ufficiale il suo passaggio all'Almeria

Una vecchia conoscenza del calcio italiano riparte dalla Seconda Divisione spagnola: è ufficiale il passaggio di Rodrigo Ely all'Almeria.

🔴⚪️ RODRIGO ELY | ¡Nuevo jugador de la UD Almería!



Rodrigo llega libre y firma hasta final de temporada más dos opcionales.#udalmería | #RodrigoElyRojiblanco pic.twitter.com/31wstP9bwP — UD Almería (@U_D_Almeria) March 7, 2022

Il difensore brasiliano, che ha vestito la maglia del Milan in sole 4 partite ufficiali tra l'estate del 2015 e il gennaio del 2017, è pronto a cimentarsi in quella che è la sua seconda avventura in terra iberica.

Ely, formatosi calcisticamente in patria con la maglia del Gremio, è stato acquistato dal Diavolo nell'estate del 2010, rimanendo aggregato alla formazione Primavera fino al 2012.

L'articolo prosegue qui sotto

Poi il classe 1993 è sceso in Serie B per maturare esperienza e maggiore minutaggio vestendo nel giro di tre anni le maglie di Reggina, Varese e Avellino.

Poi, dopo l'anno e mezzo da puro comprimario all'ombra della Madonnina, il centrale si è trasferito in Spagna dove ha indossato la casacca dell'Alaves dal gennaio 2017 sino al giugno 2021.

Infine, l'esperienza al Nottingham Forrest chiusasi dopo soli sei mesi: il ragazzo di Lajeado, infatti, era svincolato dallo scorso 31 gennaio.