Ufficiale, Roberto Pereyra torna all'Udinese: contratto fino al 2023

Il 'Tucu' torna in bianconero a sei anni dall'addio: accordo a titolo definitivo con il Watford.

Roberto Pereyra ritorna all' . Il 'Tucu' torna in Friuli, dopo sei anni dall'addio, quando aveva scelto di giocare per la . Poi il , la retrocessione dell'anno scorso. E ora, di nuovo Udine.

Accordo a titolo definitivo per l'argentino, che firma fino al 2023 con il club che lo ha portato in nel 2011 dal River Plate. Il classe 1991 aveva collezionato 8 goal in 104 partite nella sua prima esperienza bianconera.

Il suo ritorno era chiacchierato da tempo, alla fine si è concretizzato. Così, quattro anni dopo aver lasciato la Juventus, Pereyra torna a giocare in .

115 presenze e 18 goal il suo bilancio con le Hornets, numeri che gli sono valsi anche un posto in pianta stabile nella nazionale argentina.