Deschamps resta alla guida della Francia: ufficiale il rinnovo fino al 2026

Il commissario tecnico, in carica dal 2012, non si ferma: dopo un Mondiale e una finale prolunga il suo contratto di tre anni.

Didier Deschamps non si ferma, no: nonostante le tante voci che si sono rincorse nel corso delle settimane, il commissario tecnico rimarrà alla guida della Francia.

Una scelta consapevole che arriva da entrambe le parti all'indomani dei Mondiali in Qatar, che hanno visto i Bleus arrivare in finale e perdere ai rigori contro l'Argentina di Lionel Messi. Il cammino francese, comunque, non verrà dimenticato.

Deschamps quest'anno compirà i 10 anni dalla nomina, avvenuta nel 2012 al termine degli Europei e della sua esperienza al Marsiglia: l'ex allenatore della Juventus avrà ancora diverso tempo per aggiungere nuovi titoli alla sua bacheca.

"Nominato il 9 luglio 2012 da Noël Le Graët, Didier Deschamps vanta un record eccezionale alla guida della Nazionale con 89 vittorie, 28 pareggi e 22 sconfitte in 139 partite, e con 279 gol segnati a fronte dei 119 subiti", recita il comunicato sul sito.

Deschamps rimarrà alla guida della Francia almeno fino al 2026, come comunicato ufficialmente dalla Federcalcio francese.

Allontanate, almeno per il momento, le voci che lo vedevano vicino a un club, esperienza che manca come detto da 10 anni: continuerà a guidare la Nazionale francese agli Europei del 2024 e, se rispetterà il contratto, ai Mondiali del 2026, la terza Coppa del Mondo da commissario tecnico.