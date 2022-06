Dall'attacco alla panchina: prima avventura da tecnico per Klose, allenerà l'Altach

L'ex attaccante di Bayern Monaco e Lazio tra le altre è stato annunciato come nuovo allenatore della formazione austriaca di massima serie.

Si è ufficialmente concluso il periodo di apprendistato da allenatore di Miroslav Klose: l'ex attaccante di Bayern Monaco e Lazio, tra le altre, è stato nominato per la prima volta tecnico di una prima squadra.

Dal suo ritiro ha ricoperto i ruoli di collaboratore tecnico della Nazionale tedesca e ha guidato l'Under 17 del Bayern, facendo da vice ad Hansi Flick nella stagione 2020/21, quella del successo in Bundesliga e al Mondiale per club: Klose è stato annunciato come nuovo allenatore dell'Altach.

"Un grande nome del calcio mondiale, d'ora in poi il nostro nuovo allenatore: benvenuto Miroslav Klose!".

𝐌𝐢𝐫𝐨𝐬𝐥𝐚𝐯 𝐊𝐥𝐨𝐬𝐞 🤝🏻 𝐒𝐂𝐑 𝐀𝐥𝐭𝐚𝐜𝐡



Ein großer Name im Weltfußball und ab sofort unser neuer Cheftrainer: Herzlich Willkommen Miroslav Klose!



➡️ https://t.co/nKm6GRBLwK pic.twitter.com/MoMta13JhW — SCR Altach (@SCRAltach) June 17, 2022

La formazione giallonera milita in Bundesliga, il massimo campionato austriaco, si è classificata undicesima nell'ultima stagione e ha pensato a lui per la panchina, salvandosi.

Una storia particolare, la sua: Hansi Flick, convinto dalle qualità di Klose, avrebbe voluto lo seguisse in Nazionale al momento della nomina da commissario tecnico, ma l'ex attaccante sembrava voler impegnarsi alla guida di una prima squadra, rifiutando anche un potenziale invito a collaborare da parte di Julian Naglesmann.

Preso il patentino da allenatore è stato costretto a fermarsi per gravi problemi fisici: nel giugno del 2021 gli vengono diagnosticate due trombosi a una gamba, ma è il momento di ritornare nel mondo del calcio.

L'Altach è il suo primo "grande" incarico da allenatore: l'intelligenza da attaccante non gli mancava mica, anzi. Il resto sarà il campo a dirlo.