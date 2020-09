Ufficiale, Perisic torna all'Inter: il Bayern non lo riscatta

Il Bayern annuncia l'addio di Ivan Perisic, che fa dunque ritorno all'Inter. Flick: "Lo ringraziamo per il contributo alla conquista del Triplete".

Dopo l'annuncio ufficioso di qualche ora fa, ecco quello ufficiale: Ivan Perisic non è più un giocatore del , che ha deciso di non riscattarne il cartellino. E fa così ritorno all' , con cui ha ancora un contratto in essere fino al 30 giugno del 2022.

ℹ️ Ivan #Perisic will return to Inter after his one-year loan spell.



Thank you for everything, Ivan! 🙏

"Vorrei ringraziare Ivan per il suo contributo alla vittoria del Triplete - ha detto l'allenatore Hansi Flick - Ci è piaciuto molto lavorare con lui. Soprattutto in a Lisbona si sono potute notare le sue qualità".

"Ivan si è comportato in modo molto professionale con noi quest'anno - le parole dell'ex bianconero Hasan Salihamidzic, attuale direttore sportivo del Bayern - è stato un membro importante della nostra squadra e ha contribuito alla conquista della , della Coppa di e della Champions League. Gli auguriamo il meglio per il futuro".

E ora? La patata bollente passa nelle mani dell'Inter, che ora dovrà decidere come agire con Perisic, poco adatto al modulo di Conte e mai al centro del progetto dell'allenatore salentino. Le voci sul croato non mancano. Difficile, se non impossibile, ipotizzare una sua permanenza a Milano per la prossima stagione.