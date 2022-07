Ospina vola in Arabia Saudita: ufficiale il trasferimento all'Al-Nassr

Il portiere colombiano, rimasto svincolato dopo la fine del contratto e dell'avventura al Napoli, si trasferisce nel campionato saudita.

A giugno ha ufficialmente terminato quattro anni d'esperienza comunque molto importanti, che lo hanno portato a difendere una delle porte "più calde" d'Italia: adesso lascia l'Europa che l'ha accolto nel 2008.

David Ospina si trasferisce in Arabia Saudita: ad annunciare il suo arrivo è un post sui social dell'Al-Nassr, sua nuova squadra.

Un video che introduce il portiere colombiano citando e ripescando le immagini di Reé Higuita, storico portiere che, tra l'altro, ha allenato per un breve periodo della sua carriera proprio il club saudita.

Arrivato nel 2008 al Nizza dall'Atletico Nacional, nel 2014 si è trasferito in Premier League, all'Arsenal, difendendo i pali dei Gunners in 70 occasioni.

Nell'estate del 2018, poi, il passaggio in prestito al Napoli, che lo acquisterà definitivamente un anno dopo: in Campania diventa un punto fermo della formazione azzurra, almeno fino alle scorse due stagioni caratterizzate da un'alternanza in porta con Alex Meret.

All'Al-Nassr troverà Rudi Garcia, allenatore ex Roma annunciato negli scorsi giorni come tecnico della prima squadra.

Una nuova avventura, insomma, per il portiere colombiano ex Napoli: seguendo le tracce di Higuita, ma senza "scorpione".