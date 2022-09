Il Milan deposita il contratto di Sergino Dest: ufficiale l'arrivo dal Barcellona

Colpo last minute dei rossoneri, che hanno ufficializzato l'arrivo del classe 2000 dal Barcellona: sarà il sostituto dell'infortunato Florenzi.

Un colpo architettato e concluso nel giro di poche ore. Un'operazione messa in piedi nelle ultime ore di mercato dopo l'infortunio di Florenzi in occasione della sfida contro il Sassuolo. Il Milan ha depositato il contratto di Sergino Dest, in arrivo dal Barcellona.

Dest si trasferisce dal Barcellona al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato sui 20 milioni di euro. Un'operazione lampo dei rossoneri, che hanno bruciato la concorrenza del Villarreal.

Il forfait dell'ex Roma e PSG ha cambiato i piani di Maldini e Massara, intenzionati a chiudere il mercato con l'arrivo di Vranckx dal Wolfsburg.

Nato nel 2000 ad Almere, in Olanda, da padre statunitense e madre olandese, Dest è cresciuto nell'Ajax e ha scelto di rappresentare la nazionale degli Stati Uniti. Il 21enne è arrivato due anni fa al Barcellona per 21 milioni di euro, totalizzando al Camp Nou 3 goal e 5 assist in 72 apparizioni.

Dest ha firmato un contratto quadriennale: in caso di conferma la prossima estate da parte del Milan con il riscatto del cartellino, sarà legato ai rossoneri fino al 30 giugno 2026.