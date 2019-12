Ora è ufficiale: Mikel Arteta è il nuovo allenatore dell'Arsenal

L'Arsenal annuncia l'arrivo del nuovo allenatore, ecco le prime parole di Arteta: "È un onore, dobbiamo competere per i trofei più importanti".

Ora è ufficiale: il nuovo allenatore dell' è Mikel Arteta. Il vice di Guardiola inizia la sua carriera da primo allenatore tornando ai 'Gunners', squadra in cui ha militato da giocatore per ben 5 stagioni.

La carriera di allenatore di Arteta è pronta a partire: lo spagnolo è considerato un vero prodigio ed a soli 37 anni riceve l'incarico di tecnico da un grande club come l'Arsenal. Arteta ha firmato un contratto che lo legherà ai 'Gunners' per tre anni e mezzo. Ad annunciarlo è il club londinese tramite un comunicato stampa.

Il basco esordirà sulla panchina dei Gunners già domani nella sfida di Premier League contro l' , con i 'Toffies' che sono in attesa della risposta di Carlo Ancelotti. Un ritorno al passato per Mikel Arteta che in carriera ha vestito sia la maglia dell'Arsenal che quella dell' .

Di seguito le prime parole di Arteta come allenatore dell'Arsenal.