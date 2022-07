Spalletti si copre in difesa: Kim Min-jae è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli

Il difensore sudcoreano classe 1996 si trasferisce nel club azzurro dopo le esperienze al Fenerbahce e al Beijing Guoan.

L'addio di Kalidou Koulibaly, che ha lasciato la Serie A per trasferirsi in Premier League, al Chelsea, ha scoperto un posto importante nella difesa del Napoli di Luciano Spalletti, che è subito andato alla ricerca di un profilo dal fisico importante per sostituire il senegalese. Trovandolo.

Dopo settimane di trattative, con l'incognita rappresentata dall'interesse del Rennes sul giocatore, il club azzurro ha ufficialmente ingaggiato il sudcoreano Kim Min-jae.

Il centrale difensivo classe 1996, che una volta lasciata la Corea si è trasferito prima in Cina, al Beijing Guoan, poi in Turchia, al Fenerbahce, arriva in Italia con la pesante eredità di Koulibaly.

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli negli scorsi giorni, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva praticamente annunciato e confermato il suo arrivo, in termini molto chiari e diretti.

"Mi piace l'idea di avere un coreano. A parte che è un coreano sui generis perché è alto 191 centimetri. Poi mi interessa sposare la condizione coreana con quella napoletana, del Sud. Sono due mondi che possono compensarsi tra di loro. Uno molto tecnologico, ma sempre molto su vista, e l'altro molto verace, fatto di grandi suggestioni, di grandi filosofie, di grande contaminazione culturale".

Anche per Luciano Spalletti si tratta di un acquisto interessante, come lo stesso tecnico aveva fatto sapere direttamente dal ritiro nelle scorse settimane.

"Kim è un giocatore da Napoli e da Champions League".

Fisico importante, come detto, Kim è alto un metro e novanta e gioca spesso d'anticipo sugli avversari, proprio come il senegalese.

La differenza, chiaramente, sta sia nell'esperienza che nell'impatto avuto da Koulibaly dal suo arrivo in Italia, con conseguente crescita personale e professionale.

Nella sua carriera ha raccolto diverse presenze nelle competizioni europee, Europa League e Conference League, entrambe le competizioni disputate con il Fenerbahçe.

Al Napoli, che ha battuto la concorrenza del Rennes, il nuovo centrale scenderà in campo verosimilmente da titolare nella difesa schierata da Luciano Spalletti. Con l'eredità di "KK", resa più semplice dalla "K" iniziale del nome: da Koulibaly a Kim.