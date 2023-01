L'Inter Miami sceglie l'erede di Higuain: è l'ex Torino Josef Martinez

Dopo il ritiro del "Pipita", il club di David Beckham ingaggia l'attaccante, in uscita da Atlanta: con i rossoneri più di 100 goal.

L'addio di Gonzalo Higuain al mondo del calcio, avvenuto qualche mese fa, ha spiazzato tutti: i suoi ex tifosi, che lo hanno seguito nel corso delle sue avventure in Europa, e quelli dell'Inter Miami, che lo hanno visto segnare con la maglia rosa da metà 2020.

Il vuoto che ha lasciato nel reparto offensivo della formazione allenata dall'ex Premier League Phil Neville, e di proprietà di David Beckham, è stato già colmato, però.

Perché mentre la MLS "scalda i motori" in vista della nuova stagione, l'Inter Miami ha ufficializzato l'arrivo del venezuelano Josef Matinez.

Si tratta di un trasferimento importante, all'interno del campionato statunitense: d'altronde, è un giocatore noto, anche gli italiani.

Nel 2014 ha lasciato lo Young Boys per trasferirsi al Torino, dov'è rimasto fino al febbraio del 2017 (con 7 goal in Serie A), quando passa in prestito all'Atlanta United, prima del riscatto.

E di "riscatto" si parla, anche in termini sportivi: nell'agosto del 2018 ha infranto il record come giocatore più prolifico in una stagione di MLS, con 28 goal, poi diventate 35. Fondamentali per la conquista del campionato.

Ex MVP della Major League, Martinez ha lasciato Atlanta con più di 100 goal siglati e un'eredità enorme, caratterizzata anche dall'iconico "saltello" al momento della battuta dei calci di rigore.

Curiosità a margine: l'Inter Miami, per celebrare il suo arrivo, ha ideato una speciale Arepa in suo onore: "El Rey Pepiado", rosa e con le sue iniziali. "JMR": l'erede di Higuain a Miami.