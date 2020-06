C'è la firma: ufficiale il rinnovo di Maradona con il Gimnasia La Plata

Diego Armando Maradona resterà alla guida del Gimnasia. A comunicare il rinnovo fino al dicembre 2021 è stato il club argentino.

Solo fino a non molte ore fa si parlava di un rapporto vicino al capolinea, quella tra Diego Armando Maradona ed il Gimnasia è invece una storia destinata ad andare avanti.

L’ex fuoriclasse argentino ed il club di La Plata hanno infatti trovato un accordo per un rinnovo fino al termine della prossima stagione. A confermarlo è stata la stessa società attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Te conocen como Pelusa, Barrilete cósmico, Dios, Diego, Diegote, capitán...



Pero para nosotros, sos un Tripero más y tu corazón ya es tan azul y blanco como el nuestro.



GIMNASIA2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣MARADONA#Gimnasia133 pic.twitter.com/pGnlosKky4 — #Gimnasia133 🎂🐺 (@gimnasiaoficial) June 3, 2020

“Il Club del Gimnasia y Esgrima La Plata e Diego Armando Maradona hanno prolungato il loro legame fino al 31 dicembre 2021. L'articolo prosegue qui sotto Altre squadre El Diez continuerà a guidare la squadra insieme a Sebastian Mendez e Adrian Gonzalez per farsi carico del progetto sportivo elaborato e delle nuove sfide che attendono la società”.

L’annuncio del rinnovo di Maradona è arrivato speciale: quello del compleanno del club.

Approdato sulla panchina del ‘Lobo’ nel settembre 2019, quando la squadra era pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere, l’ex stella del in 20 partite ha totalizzato 7 vittorie, 5 pareggi ed 8 sconfitte, rilanciando le ambizioni di una piazza che l’ha accolto con enorme entusiasmo. La successiva sospensione definitiva del campionato argentino a causa dell’emergenza coronavirus, ha poi certificato il raggiungimento della permanenza nella massima divisione.