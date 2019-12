Adesso è ufficiale: Gattuso è il nuovo allenatore del Napoli

A meno di ventiquattro ore dall'esonero di Carlo Ancelotti il ha già il suo nuovo allenatore. Ad annunciare Gennaro Gattuso, come sempre in questi casi, è stato il classico tweet del presidente De Laurentiis.

Gattuso è stato scelto in prima persona proprio da De Laurentiis che, nonostante la rotonda vittoria contro il e l'accesso agli ottavi di , ieri notte ha deciso di voltare pagina.

Il tecnico calabrese torna così su una panchina di dopo la rottura consumata la scorsa estate col , guidato a un passo dalla qualificazione in Champions League.

Proprio il quarto posto adesso sarà l'obiettivo di Gattuso anche al Napoli, dove sostituisce quello che per lui è stato più di un maestro quando era un giocatore rossonero.

"Ancelotti per me è un papà, in tutti questi anni mi è sempre stato vicino. Lui ha vinto tutto, io devo ancora dimostrare tanto".