L'ex centrocampista di Ajax, Tottenham e Inter passa alla corte di Ten Hag. Un anno dopo il dramma di Euro 2020, il danese torna in un top club.

Fatta per il passaggio di Christian Eriksen al Manchester United. A ufficializzare il tutto è stato lo stesso club di Premier League con un post sul proprio profilo Twitter.

Poco più di un anno dopo l'arresto cardiaco che lo ha colpito nel corso della sfida tra Danimarca e Islanda ad Euro 2020 e che ha rischiato di farlo smettere di giocare a calcio, l'ex Inter approda dunque nuovamente in un top club.

In seguito a un lungo periodo di riposo forzato, Eriksen è tornato a giocare tra i professionisti proprio in Premier League grazie al Brentford, che gli ha dato la possibilità di rimettersi in gioco.

Con la squadra biancorossa, il trequartista ha totalizzato 11 presenze e un goal. Un rendimento che vale oro se si tiene in considerazione la concreta possibilità che avrebbe dovuto chiudere per sempre con il calcio giocato.

L'articolo prosegue qui sotto

Ora, Eriksen si riaffaccia sul panorama internazionale in uno dei club più importanti al mondo. A volerlo fortemente è stato l'allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, arrivato da poche settimane dall'Ajax.

Il tecnico sta costituendo una folta colonia olandese ai Red Devils e ha insistito per mettere sotto contratto il danese, svincolato al termine del contratto con il Brentford, proprio per la sua esperienza passata con la maglia dell'Ajax.