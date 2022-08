Damsgaard lascia la Sampdoria: è ufficialmente un nuovo giocatore del Brentford

Il centrocampista danese, dopo diversi giorni di trattative, si trasferisce in Premier League: lascia l'Italia dopo appena due anni.

Un anno fa Mikkel Damsgaard era diventato l'oggetto del desiderio dei diversi club che, dopo gli Europei disputati con la Danimarca, si erano fatti avanti per trattare con la Sampdoria per un possibile trasferimento: niente da fare.

Il centrocampista classe 2000 è rimasto a Genova per affrontare una stagione che, alla fine, si rivelerà molto complessa sia per lui che per la formazione blucerchiata. Arrivato nel 2020 dal Nordsjaelland, da ottobre 2021 il suo fisico ha iniziato a soffrire di alcune noie, costringendolo a fermarsi ai box.

In totale, nella passata stagione, collezionerà 11 presenze in Serie A e l'unica in Coppa Italia, rimanendo lontano dal campo per 6 mesi: un calvario superato con il ritorno sul terreno di gioco a metà aprile contro la Salernitana.

Poche emozioni, ma la qualità mostrata a EURO 2020 (andrà in goal in semifinale contro l'Inghilterra, sfiorando l'impresa con la Danimarca) rimane la stessa di sempre: per questo motivo con l'avvio del mercato si sono fatti avanti diversi club.

Tra questi anche il Brentford, che nelle scorse settimane ha portato avanti una difficile trattativa con la Sampdoria per il trasferimento in Premier League del classe 2000.

In un primo momento il club blucerchiato sembrava aver chiuso le porte agli inglesi, reputando l'offerta di 11 milioni troppo bassa rispetto alle richieste, ma col passare delle ore il suo addio ha preso sempre più corpo, arrivando alla svolta.

L'ostacolo principale rimaneva quello relativo alle visite mediche: Damsgaard è rimasto fuori per tanti mesi a causa di una grave artrite reumatoide, e per questo motivo c'era grossa preoccupazione sull'esito.

"Ho lottato con un'artrite reumatoide: le mie articolazioni si sono gonfiate, soprattutto il ginocchio destro che mi faceva male. Non potevo muoverlo", ha raccontato a sn.dk.

Dopo aver sostenuto le visite mediche in Inghilterra con il Brentford, però, i due club hanno annunciato l'accordo e il conseguente trasferimento.

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Brentford F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mikkel Krogh Damsgaard".

Damsgaard lascia così l'Italia e la Serie A dopo 2 anni, un'ottima prima stagione e una seconda annata molto complessa, chiaramente non per sue responsabilità.

Andrà in Premier League, a titolo definitivo: in Inghilterra, lì dove ha fatto molto bene con la maglia della Danimarca a EURO 2020. Ripartendo definitivamente.