Contini riparte dalla Serie D: è ufficialmente il nuovo allenatore del Carpi

L'ex Napoli, dopo diversi campionati di Serie C, approda al Carpi, nel Girone D della quarta categoria calcistica italiana.

La carriera di Matteo Contini si divide, come quella di molti dei protagonisti del calcio, in due periodi: quello che riguarda la sua esperienza da calciatore e quello che lo vede in panchina. Entrambi, comunque, caratterizzati da successi.

In molti lo ricordano con la maglia del Napoli in Serie A, tra il 2007 e il 2010, prima del trasferimento in Spagna, al Real Saragozza: pochi, però, ricordano che è cresciuto nel Milan, vincendo un Torneo di Viareggio nel 1999.

Appesi gli scarpini al chiodo, nel 2018, ha iniziato un nuovo percorso, quello da tecnico: lo ha fatto con la Pergolettese, la sua ultima squadra da giocatore, portandola nel 2019 alla promozione dalla Serie D alla Serie C, un traguardo importante, culminato con la salvezza raggiunta nell'anno successivo.

Dopo l'esperienza alla Pergolettese ha guidato la Giana Erminio nella passata stagione, sfortunata e culminata con la retrocessione ai Playout in Serie D. Ed è da lì che Contini riparte.

A nominarlo allenatore della prima squadra è il Carpi, attualmente settimo nel girone D di Serie D e con ambizioni, naturalmente, legate al ritorno in C.

“Ho provato sensazioni positive sin dal primo incontro. Arrivo in una Società nella quale ho riscontrato una continua ricerca del miglioramento: un collettivo nel quale tutti hanno voglia di mettersi in gioco, per dimostrare di valere il blasone di una Città che, giustamente, vuole tornare a vivere pomeriggi indimenticabili come in passato. Per queste ragioni mi sento lusingato per questa chiamata, che ho accettato immediatamente. Non vedo l’ora di iniziare questa mia nuova avventura“.

Chiare le parole di Contini, intervenuto al sito ufficiale della società biancorossa con un passato in Serie A: lo stesso che, in qualche modo, lo riguarda e che riporta alla memoria le sue prestazioni con la maglia del Napoli.