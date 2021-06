Adesso è ufficiale: colpo Inter, Calhanoglu è un giocatore nerazzurro

Adesso c’è anche l’ufficialità: Calhanoglu è un giocatore dell’Inter. L’ex Milan arriva in nerazzurro a parametro zero, ha firmato fino al 2024.

Si attendeva solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: Hakan Calhanoglu è un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista turco, che era in scadenza con il Milan, si trasferisce in nerazzurro a parametro zero.

L'accordo tra le parti è stato trovato subito dopo l'eliminazione della Turchia da Euro 2020, quando l'Inter ha deciso di accelerare anche per sopperire all'assenza di Eriksen, le cui condizioni di salute non danno ancora certezze sul completo recupero.

Calhanoglu, il cui contratto col Milan scadrà tra pochi giorni, trattava da mesi il rinnovo con i rossoneri senza mai trovare un punto d'intesa tra l'offerta e la richiesta.

Richiesta invece pienamente soddisfatta all'Inter, con cui il fantastita turco ha firmato fino al 30 giugno 2024 a circa 5 milioni di euro netti a stagione più uno di bonus alla firma.

Prima dell'annuncio da parte della società nerazzurra, Calhanoglu ha voluto salutare i tifosi del Milan con un video in cui ha ringraziato tutti per gli anni vissuti in rossonero. Queste invece le sue prime parole da giocatore dell'Inter al canale tematico del club.