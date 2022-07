Stroppa accoglie l'ennesimo rinforzo del mercato: è ufficiale, Caprari al Monza

L'attaccante lascia il Verona dopo una stagione in gialloblù per trasferirsi nel club brianzolo: arriva in prestito con obbligo di riscatto.

Per Gianluca Caprari l'anno appena trascorso è stato uno dei migliori della sua carriera calcistica: l'esordio con la maglia della Nazionale italiana, lo scorso 14 giugno contro la Germania, è stato solo il culmine di un percorso costruito nel corso degli anni.

Un traguardo guadagnato anche e soprattutto grazie a quanto fatto con il Verona di Igor Tudor nella passata stagione in Serie A, che in numeri si traduce in 12 goal in 35 presenze, con una sola assenza contro la Juventus, nella gara di ritorno all'Allianz Stadium.

I gialloblù lo hanno riscattato dalla Sampdoria lo scorso febbraio, dopo aver collezionato la ventiduesima presenza in campionato, condizione necessaria per l'acquisto a titolo definitivo: la sua avventura in Veneto, comunque, è appena finita.

L'articolo prosegue qui sotto

Con una nota ufficiale il Monza ha annunciato l'acquisto dell'attaccante classe 2003, che firma un contratto in prestito con obbligo di riscatto all'avverarsi di determinate condizioni.

Caprari si forma nelle giovanili della Roma, prima di vivere la promozione in Serie A del Pescara di Zeman, con cui gioca anche in massima serie: non troppo fortunata, comunque, la sua esperienza in giallorosso, con cui colleziona solo 7 presenze tra campionato, Champions League ed Europa League.

Nel marzo del 2011, infatti, Vincenzo Montella lo fa esordire in casa dello Shakhtar Donetsk (allora la Donbass Arena), facendolo subentrare all'86' a Simone Perrotta.

Nel 2016 è passato all'Inter, squadra con cui però non scenderà mai in campo: ceduto alla Sampdoria un anno più tardi, viene girato in prestito al Parma e al Benevento.

L'ultima esperienza in ordine di tempo, come detto, è quella che gli è valsa l'attenzione di Roberto Mancini, con l'Italia intera che lo avrebbe voluto tra i convocati per gli spareggi Mondiali di marzo: così non è stato.

Arriva in un Monza sicuramente rivoluzionato e che non ha proprio intenzione di fermarsi, dopo gli acquisti, tra gli altri, di Ranocchia, Cragno, Sensi e Pessina. E non è ancora finita.