Cambiaso alla Juventus: l'ex Genoa è ufficialmente bianconero

Andrea Cambiaso saluta il Grifone e si trasferisce ai bianconeri, con Dragusin che compie il percorso inverso: ora subito prestito al Bologna.

Completato l'iter delle visite mediche e posta la firma sul contratto, è arrivata anche l'ufficialità: Andrea Cambiaso è un nuovo giocatore della Juventus. Radu Dragusin, invece, compie il percorso inverso ed approda al Genoa in prestito con obbligo di riscatto.

"Arriva a titolo definitivo dal Genoa: stiamo parlando di Andrea Cambiaso che firma un contratto che lo lega al nostro Club fino al 30 giugno 2027".

L'esterno italiano classe 2000 riparte dunque dalla Torino bianconera dopo un'autentica scalata che l'ha portato nel giro di cinque anni dai dilettanti al massimo palcoscenico nostrano.

✍️ Ufficiale | Andrea Cambiaso è un giocatore della Juventus ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) July 14, 2022

Cambiaso, infatti, solamente nel 2017 giocava in Serie D con l'Albissola - pur rimanendo di proprietà del Genoa - prima di passare al Savona, sempre nella quarta divisione italiana.

L'articolo prosegue qui sotto

Nell'estate del 2019 compie un altro step, salendo in C con la maglia dell'Alessandria. A seguire arriva subito la Serie B dove vince il campionato con la maglia dell'Empoli.

Quella toscana è stata l'ultima tappa destinata a precedere il suo esordio in A con il Genoa, ossia la squadra nella quale è cresciuto. Una stagione d'esordio in A culminata con l'amara retrocessione in B, ma indubbiamente di spessore dal punto di vista personale: 26 presenze, 1 goal e 4 assist a referto.

Numeri che hanno spinto la Juventus a portarlo alla corte di Massimiliano Allegri, anche se Cambiaso dovrebbe subito passare in prestito secco al Bologna. La ciliegina su una scalata inesorabile iniziata solamente cinque anni fa in Serie D.