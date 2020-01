Ora è ufficiale: Ben Arfa è un nuovo giocatore del Valladolid di Ronaldo

Il Valladolid ha annunciato l'acquisto di Hatem Ben Arfa: il francese era rimasto senza squadra questa estate, finita la sua avventura al Rennes.

Il talento di Hatem Ben Arfa ritroverà un palcoscenico in cui materializzarsi dopo che per 6 mesi era rimasto inerme, come un pittore senza tela: il francese era svincolato da questa estate, quando era terminato il suo contratto con il .

Ad aggiudicarsi uno dei massimi esponenti del concetto incarnato di 'genio e follia' è il di Ronaldo. Un colpo da 'Fenomeno' per l'ex attaccante brasiliano, che regala a Ben Arfa un'altra possibilità alla soglia dei 33 anni. La società spagnola ha annunciato l'acquisto sui propri canali social ufficiali.

Il fantasista franco-tunisino si lega al Valladolid fino al termine della stagione, dove proverà a convincere il club albivioleta a rinnovare la propria fiducia anche per le prossime stagioni. Dopo aver illuminato la e la Premier League con sprazzi di talento abbacinante, ora Ben Arfa sbarcherà nel campionato spagnolo portando il suo calcio fatto da picchi altissimi e cadute fragorose.