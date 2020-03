L'UEFA sospende Champions ed Europa League: ora è ufficiale

Dopo gli ottavi di finale giocati questa settimana, l'UEFA ha comunicato la sospensione ufficiale di ed : è ufficiale.

L'annuncio è arivato nella mattinata di venerdì, quattro giorni prima del vertice che dovrebbe essere decisivo per capire quale sarà il futuro delle competizioni europee.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.



