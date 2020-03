L'UEFA ha deciso, ora è ufficiale: Europei rinviati al 2021

Euro 2020 diventa ufficialmente Euro 2021: c'è l'annuncio dell'UEFA sul rinvio del torneo all'anno prossimo per portare a termine l'attuale stagione.

diventa ufficialmente Euro 2021: dopo tante discussioni l'UEFA ha deciso di rinviare il torneo inizialmente in programma per questa estate. La scelta nasce dall'esigenza di portare a termine la stagione in corso dopo la sospensione a causa dell'emergenza Coronavirus.

Le parti hanno trovato l'accordo politico dopo aver discusso varie opzioni: si era parlato anche di uno slittamento a novembre o dicembre 2020, ma ma la soluzione avrebbe congestionato i nuovi calendari. Si è così deciso di procedere per il 2021 con inizio l'11 giugno e la finalissima fissata per l'11 luglio.

I vari tornei sospesi in tutta Europa potranno dunque essere completati: dai campionati nazionali alla ed , sulla scia della volontà degli stessi club, sempre convinti di voler portare a termine le varie competizioni.

L'UEFA dovrà decidere ora quando recuperare le restanti partite delle due competizioni europee per club, che andranno completate entro e non oltre il 30 giugno, termine ultimo previsto dai contratti . Inoltre la nuova Champions League 2020-21 avrà inizio già il 7-8 luglio con il primo turno di qualificazione: tutto dipenderà ovviamente dall'evolversi dell'emergenza Coronavirus all'interno del continente europeo.