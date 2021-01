UEFA ferma: "Euro 2020 itinerante, fiduciosi sul Covid"

La UEFA conferma l'intenzione di far svolgere gli Europei nelle 12 città previste: "Fiduciosi sul Covid, entro aprile i piani per riaprire gli stadi".

La pandemia non ferma i progetti dell'UEFA. Alexander Ceferin, in una nota ufficiale seguita all'incontro avuto con le federazioni dei 12 Paesi chiamati a ospitare , ribadisce la volontà di far svolgere il torneo in forma itinerante rispettando i rispettivi momenti e necessità.

Europei itineranti, ma anche l'intenzione di riportare il pubblico negli stadi: entro aprile, fa sapere l'UEFA, ciascuna federazione dovrà presentare i relativi piani organizzativi.