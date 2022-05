La UEFA ha deciso: squadre russe escluse dalle competizioni fino al 2023

Non si ferma l'effetto domino scaturito dal conflitto tra Russia e Ucraina, dal punto di vista calcistico: dopo l'esclusione della Nazionale russa dalle qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar, la UEFA ha diramato un comunicato attraverso cui ha reso noto nuovi provvedimenti.

Il testo, abbastanza lungo e articolato, fa seguito alla decisione assunta lo scorso 28 febbraio circa la sospensione delle rappresentative nazionali e dei club russi impegnati nelle competizioni UEFA.

Il comitato esecutivo della UEFA, quindi, ha escluso tutte le squadre della Russia, sia nazionali che club, da tutte, ma proprio tutte le competizioni UEFA fino al 2023.

Si va dalla Nations League ai Women's EURO 2022, passando per gli Europei Under 21 e le qualificazioni ai Mondiali femminili in programma nel 2023. Ma non solo: escluse le squadre anche dei tornei di Futsal UEFA, comprese le qualificazioni ai Mondiali 2024, e le selezioni dei tornei giovanili.

I club russi non potranno partecipare a Champions League, Europa League, Conference League, Women's Champions League o Youth League per la stagione 2022/23: questo, forse, il colpo più duro previsto dalle sanzioni UEFA.

Infine, capitolo relativo alla possibilità di diventare Paese ospitante degli Europei 2028 e 2032: la UEFA ha comunicato che la Russia non potrà ospitare nessuna delle due competizioni.