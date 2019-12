UEFA, Ceferin: "Il VAR è un casino, sei in fuorigioco se hai il naso lungo"

Il VAR continua a non convincere i vertici della UEFA: la conferma arriva dal presidente Aleksander Ceferin, che propone un cambio radicale sul fuorigioco con l'inserimento di una tolleranza di 10-20 centimetri.

Ai microfoni del 'Mirror', il numero uno delle UEFA ha ironizzato sull'attuale utilizzo del VAR nei casi di fuorigioco:

Regna la confusione soprattutto nei casi di falli di mano, Ceferin svela alcuni dettagli sul summit con gli allenatori:

"Abbiamo avuto un incontro in UEFA due settimane fa con i migliori allenatori. C'erano Klopp, Guardiola, Allegri, Ancelotti, Zidane. Il nostro designatore Rosetti ha mostrato loro un fallo di mano chiedendo se fosse sanzionabile o meno. La metà di loro ha detto di sì. l'altra no. Per cui ditemi come può essere chiaro il regolamento. Non sappiamo nulla. Alcuni arbitri in non controllano, in controllano addirittura per mezz'ora. Insomma, è un casino".