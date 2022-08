Antonio Conte pesca in Serie A: il Tottenham mette sul piatto 25 milioni per Udogie

Gli Spurs interessati al laterale dell'Udinese, già cercato dal Brighton in Premier League: dialoghi per il trasferimento in stato avanzato.

La lista delle pretendenti all'acquisto di Destiny Udogie aumenta rapidamente: dopo l'interessamento del Brighton, in Premier League, per il laterale dell'Udinese, nelle ultime ore si è fatta avanti un altro club inglese.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' sul giovane calciatore italiano avrebbe messo il Tottenham di Antonio Conte, pronto a portare avanti trattative in maniera concreta.

Le sirene inglesi, quindi, continuano a cantare: il Brighton aveva pensato a Udogie per il dopo Marc Cucurella, ex Barcellona cercato da Manchester City e Chelsea, ma ancora dal destino incerto.

Anche per questo motivo si sono fatti avanti gli Spurs che nelle scorse ore avrebbe, dopo aver sondato, portato avanti un dialogo molto importante con l'Udinese per una trattativa importante anche dal punto di vista economico.

Stando a quanto raccolto da 'Sky Sport' il Tottenham sarebbe pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro totali tra cifra fissa e bonus per portare Udogie in Inghilterra.

Non mancano, però, altre squadre che osservano la situazione sullo sfondo: tra queste ci sono Manchester City, che come detto è alla ricerca di un profilo per la sinistra, e Inter, già particolarmente interessata al giocatore bianconero.

La situazione, dunque, è in evoluzione, ma l'intenzione di partenza del club friulano di tenere alla base Udogie in questo mercato estivo potrebbe piano piano sgretolarsi, in favore di una cessione.

Nell'ultima stagione 5 goal in 37 presenze tra Serie A e Coppa Italia per il classe 2002 che con Antonio Conte troverebbe modo di crescere ulteriormente in un calcio veloce come quello della Premier League.