Udogie al Tottenham, è ufficiale: ma solo nel 2023, ultimo anno all'Udinese

L'esterno italiano si trasferirà alla corte di Conte in quel di Londra nella prossima annata: l'attuale sarà ancora con i colori bianconeri.

Mancava solo l'ufficialità, attesa da diversi giorni. Destiny Udogie ha firmato con il Tottenham. Il terzino italiano, però, rimarrà con l'Udinese fino al 2023: in seguito all'accordo con il team londinese è stato formalizzato il prestito ai bianconeri, che vedrà dunque l'esterno ancora a disposizione di Sottil per la stagione appena iniziata.

Solamente dalla prossima estate, infatti, Udogie si trasferirà a Londra, per cominciare la sua avventura con il Tottenham. Fuori dai titolari e nemmeno in panchina nel match contro il Milan, il giovane azzurro ha svolto le visite mediche con gli Spiurs, accordandosi fino al 2027.

"E' un sogno per me unirmi al Tottenham, una scelta facile considerando che hanno un top manager come Antonio Conte" ha dichiarato Udogie dopo l'ufficialità degli Spurs. L'Udinese si è accordata con i bianconeri per una cifra intorno ai 18 milioni più bonus.

Tra i migliori giovani della Serie A nella passata stagione, Udogie ha attirato su di sè l'attenzione di diversi club in Italia e all'estero, sia per le prestazioni con l'Udinese, sia con quelle della Nazionale azzurra Under 21. Il Tottenham ha avuto la meglio: promessa per il futuro.