Sirene inglesi per Udogie: il Brighton pensa al laterale bianconero per il dopo Cucurella

Il club inglese si è fatto avanti per il giocatore classe 2002 dell'Udinese e della Nazionale Under 21, reduce da un'ottima stagione.

Lo scorso è stato senza alcun tipo di dubbio l'anno dell'esplosione di Destiny Udogie: classe 2002, 19 anni e tutta la carriera davanti, sempre con il sorriso.

Nelle 37 presenze tra Serie A e Coppa Italia, e in quei 5 goal messi a segno, si sono viste tutte le qualità di un giocatore che anche nella Nazionale Under 21 ha convinto e strappato applausi, facendosi notare dai grandi club che piano piano hanno mosso dei passi importanti, sondando il terreno.

L'Udinese, però, non sembra volerlo cedere, massimizzando i guadagni magari la prossima estate, dopo un'altra stagione che potrebbe essere quella della consacrazione per lo stesso Udogie: si sa, però, il mercato è imprevedibile.

Nelle ultime settimane in Inghilterra l'attenzione si è spostata sulla situazione di Marc Cucurella: il laterale sinistro cresciuto nel Barcellona, e attualmente al Brighton, è finito nei radar del Manchester City e del Chelsea.

La prima pista col passare dei giorni sembra essersi raffreddata, consentendo ai Blues di compiere passi in avanti decisivi: a Londra si parla di un'offerta da circa 60 milioni per portare lo Spagnolo al Chelsea, ma la situazione è in evoluzione.

Qualora la cessione dovesse concretizzarsi, il Brighton guarderà altrove per un sostituto e gli occhi sarebbero già ricaduti su Destiny Udogie.

Il giocatore è uno dei pezzi pregiati dell'Udinese, ma il club bianconero potrebbe sedersi ad ascoltare la proposta degli inglesi e valutarne l'entità: intanto il giovane italiano osserva la situazione. In qualsiasi caso avrà ancora modo di crescere e farsi notare.