Udinese-Verona: goal di Lazovic o autogoal di Beaco? La decisione della Lega Serie A

Dubbio sul vantaggio del Verona alla Dacia Arena contro l'Udinese: sta alla Lega Serie A dire se sul tiro ci sia rete o meno.

Udinese e Verona si affrontano alla Dacia Arena per il posticipo, nonché "Monday Night", della ventesima giornata di Serie A: una sfida importante per entrambe le formazioni, ma per motivi differenti.

I bianconeri puntano a un'inaspettata qualificazione alla prossima Conference League, i gialloblù, invece, cercano punti fondamentali per la salvezza, dopo aver rialzato la testa delle ultime settimane.

Gli uomini di Zaffaroni passano in vantaggio praticamente subito, subendo il pari dell'Udinese al 21' con la rete di Samardzic.

A tenere banco, però, è la conclusione di Lazovic che ha portato avanti il Verona: un destro dalla distanza che trova la decisiva deviazione di Becao che, con la testa, alza la traiettoria del pallone, ingannando Silvestri. Ma si tratta di goal o di autogoal?

In un primo momento la Lega Serie A ha concesso la rete a Lazovic, visto che il tiro sarebbe finito in porta, poi ha corretto la decisione.

Non si tratta di goal, bensì di autogoal di Rodrigo Becao, autore della deviazione decisiva che ha fatto cambiare traiettoria in maniera decisiva ai fini del vantaggio gialloblù.