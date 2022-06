Finisce la telenovela Stryger Larsen: firma con i campioni di Turchia del Trabzonspor

Il centrocampista danese lascia l'Udinese dopo periodi assai complicati in Friuli e dopo essere finito ai margini della squadra bianconera.

Da ottobre in poi la stagione di Jens Stryger Larsen è cambiata radicalmente: con il rinnovo di contratto ancora in discussione, il centrocampista danese è stato messo fuori rosa, non vedendo più il campo.

Eppure fino al recente passato era non solo titolare, ma anche uno dei pilastri della squadra bianconera: il motivo del suo mancato impiego, però, è presto detto. Il dubbio di prolungare il suo accordo con l'Udinese.

A spiegarlo, a Udinese TV, il direttore generale bianconero, Pierpaolo Marino.

"E' un giocatore che per il momento ha scelto di autogestirsi, non rinnovando il contratto nonostante la nostra offerta di livello top per i parametri della nostra squadra".

A questo si aggiunge la frase "non è da escludere alcun epilogo": e infatti giocatore fuori squadra e scadenza a fine giugno, come prevedibile.

Nelle scorse ore la telenovela relativa a Jens Stryger Larsen ha il suo epilogo: il giocatore danese ha firmato con il Trabzonspor.

L'articolo prosegue qui sotto

Ad annunciare il suo arrivo proprio gli ultimi campioni di Turchia tramite un post sui social.

Onlar fırtına gibi esmeye hazır, ya siz?🌪️



Güverteye hoş geldiniz. pic.twitter.com/AN8m0QkvNH — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 17, 2022

Insieme a Stryger Larsen è stato accolto anche Eren Elmali e Dogucan Espolat, ma la notizia è quella dell'ex Udinese, che tornerà in campo nella prossima stagione, dopo essere stato lontano dal terreno verde da ottobre.