Udinese, Stryger-Larsen operato al gluteo: torna a ottobre

Jens Stryger-Larsen si è sottoposto a un intervento al gluteo sinistro che lo costringerà a saltare le prime giornate: può tornare dopo la sosta.

Nemmeno il tempo di prepararsi all'inizio del nuovo campionato, che le squadre di iniziano a dover fare i conti con i primi infortuni. E nella lista c'è l' , che dovrà fare a meno di Jens Stryger-Larsen per qualche settimana.

L'esterno danese è stato sottoposto nei giorni scorsi a un'operazione al gluteo sinistro. Nulla di particolarmente grave, ma sta di fatto che la sua presenza per le prime giornata di campionato, che vedrà l'Udinese sfidare in sequenza il , lo e la tra fine settembre e inizio ottobre, è praticamente esclusa.

Larsen dovrebbe dunque tornare in campo soltanto a metà ottobre. In mezzo c'è infatti anche la pausa per le nazionali, che costringerà il campionato a una pausa nel fine settimana del 10 e 11, prolungando di fatto l'assenza dai campi del danese.

Altre squadre

La sfida buona per rivedere Stryger-Larsen sul rettangolo verde potrebbe così essere la quarta, in programma domenica 18 ottobre alla Dacia Arena contro il . Fino ad allora, sulla destra giocherà uno tra il neo acquisto Molina e ter Avest.