Guaio Udinese, rottura di crociato e menisco per Mandragora: stagione finita

Il centrocampista dell'Udinese Rolando Mandragora si è rotto il legamento crociato e il menisco esterno durante la gara giocata contro il Torino.

Una bruttissima notizia complica il campionato dell', che alla ripresa dopo la sosta perde subito uno dei suoi giocatori più importanti: Rolando Mandragora.

Il centrocampista bianconero si è infortunato nel corso del secondo tempo della sfida di campionato giocata martedì sera contro il e gli esami ai quali è stato sottoposto hanno purtroppo confermato quelle che erano le prime sensazioni: il problema occorso è grave e la sua stagione è da considerarsi conclusa.

Ad annunciarlo è stata l’Udinese attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Report medico su Mandragora



Il comunicato completo 👉https://t.co/G0id07izUW pic.twitter.com/6ICldVDrXp — Udinese Calcio (@Udinese_1896) June 24, 2020

“Udinese Calcio comunica che Rolando Mandragora ha riportato, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati oggi, la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro. Il giocatore sarà sottoposto ad una visita specialistica a , presso la clinica Villa Stuart, con il professor Mariani per definire l’iter terapeutico. L’Udinese, profondamente dispiaciuta per l’incidente occorso e ben conoscendo lo spirito guerriero di Rolando, gli augura una veloce guarigione”.

Gotti perde dunque il faro del suo centrocampo, uno dei giocatori sicuramente più rappresentativi della squadra friulana, ora invischiata in una complicata lotta per la salvezza.

Appuntamento alla prossima stagione dunque per il classe '97, fin qui sempre titolare in campionato e autore di tre goal in Coppa .

Nicolò Zaniolo ha voluto far sentire la propria vicinanza nei confronti del collega italiano dopo aver subito lo stesso infortunio: sul proprio profilo 'Instagram' il centrocampista della Roma ha scritto un bel messaggio: "Ti sono vicino Rolly. So cosa si prova in questi momenti. In bocca al lupo per tutto".